太魯閣國家公園布洛灣吊橋（山月吊橋）橫跨立霧溪，站在橋上即能飽覽峽谷鬼斧神工的險峻壯觀景緻，自2020年8月開放參觀後，即成為園內必訪熱點，太管處因應遊客數量及行程安排，12月15日起，將開放中午時段入橋參觀，屆時每日上午8時至下午4時30分均能參觀，增加民眾參訪彈性。

布洛灣吊橋開放之初採限額預約參觀，但每場名額都遭秒殺，甚至傳出有心人士販售黃牛票券，鑑此，太管處在2021年9月起，取消吊橋預約參觀機制，改依吊橋乘載量管制，採一進一出方式現場排隊入場，每日開放2場次，分別為上午場，上午8時30分至11時50分，及下午場，下午1時至4時30分。

然而，太管處為提升布洛灣吊橋參訪遊客量及遊客行程安排更加彈性，且經觀察排隊參觀執行情形，決議將在12月15日起，調整吊橋參觀時段，預計每日開放時段為上午8時30分至下午4時30分，最後入場時間為下午4時，盼讓所有到訪的遊客都能參訪吊橋，享受峽谷的壯麗風景。

布洛灣吊橋原名為山月吊橋，日據時期，是日本人連接立霧溪兩岸設置的吊橋，為當時合歡越道路最長、最高的鐵線吊橋，由於走在橋上俯臨溪流深谷，驚險萬分，讓許多人視為畏途，甚至不少奉派到太魯閣的日警見橋變萌生辭意，因此又有人稱該橋為「辭職橋」。

布洛灣吊橋在日據時期曾重建3次，現在是第4代，太管處為分流走訪太魯閣峽谷的大量遊客，2016年8月，沿用早年山月吊橋橋名，在布洛灣重新興建全長196公尺、距下方立霧溪谷153公尺的無障礙吊橋，不過去年例行召開的會議中，有委員提議將「山月吊橋」恢復為太魯閣族傳統地名「布洛灣」，太管處尊重當地族人意願及歷史文化內涵，經研商後，今年5月將橋名改為「布洛灣吊橋」。

太管處表示，布洛灣吊橋位在園內燕子口最狹窄的峽谷，出口處易有強陣風，呼籲遊客參觀時，請依現場工作人員引導與指示，除隨時注意身上物品，且不要在橋上撐傘，以確保安全。