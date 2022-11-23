全家首度推出泰式風味「打拋風植蔬餐盒」（右）95元，以紅藜麥炊飯搭烤蔬菜焗蛋、打拋素肉醬，鹹香有味；另有以義式奶香白醬混搭多色蔬果的「多彩烤蔬奶醬燕麥焗飯」79元，口感濃郁有層次。（全家提供）

全家推出「知蔬答禮轉好運」抽獎活動，獎項包含蔬食商品6折或88折，更有機會抽中蔬食新品1元優惠。（全家提供）

全家「鮑菇脆筍飯糰」選用塊狀杏鮑菇、筍丁等餡料配黑麻油調味，整體濕潤富有口感，35元。（全家提供）

全家「雙重起司烘蛋捲」以Q彈墨西哥捲餅皮加入鮮嫩蘑菇烘蛋等餡料，輔以白醬起司提味，作為輕食享用也有飽足感，69元。（全家提供）

綠色飲食風潮狂襲，全家翻開銷售資料發現，今年8月推聯名款蔬食後，帶動相關品類業績較前期成長超過2成，且有4成消費者為首次嘗試，多為25至34歲間年輕客群嘗鮮，可見彈性蔬食人口有逐漸成長及年輕化趨勢。過去已推逾百款蔬食產品的全家，為響應25日國際蔬食日，再端出4款異國風蔬食餐，並順勢推趣味抽獎，有機會用1元爽嗑新品。

台灣潛在彈性蔬食客上看逾600萬人，全家瞄準商機開拓蔬食領域，首度推出泰式風味「打拋風植蔬餐盒」，以紅藜麥炊飯搭鮮嫩烤蔬菜焗蛋及打拋素肉醬，色香味俱全也提升飽足感；另有以義式奶香白醬配上多色蔬果的「多彩烤蔬奶醬燕麥焗飯」，濃郁奶香和起司交織凸顯蔬菜鮮甜、豐富口感層次。早餐、宵夜時段也可選擇杏鮑菇混搭筍丁等豐富內餡的「鮑菇脆筍飯糰」，或是墨西哥捲餅皮加入蘑菇烘蛋等配料，最後用白醬起司提味的「雙重起司烘蛋捲」，分量適中也便攜，更擺脫蔬食沒味道的刻板印象。

為體貼消費者，全家在會員APP地圖趣設有「蔬食生鮮地圖」，民眾一指就能查詢鄰近店舖的蔬食商品庫存，也有升級版食品履歷系統「食在購安心」，可依個人飲食需求查詢全素、蛋素、奶素、奶蛋素與植物五辛素等資訊。搭上25日國際蔬食日，全家於LINE官方帳號首度推出「知蔬答禮轉好運」抽獎活動，29日前加入全家LINE官方帳號，每日都能抽蔬食商品優惠券，包含6折、88折等，更有機會拿到蔬食新品1元優惠。

另25日當天，凡於店舖買指定蔬食產品並用全盈＋PAY付款，享支付79折限時折扣；會員APP隨買跨店取亦有Let’s Café大杯燕麥奶拿鐵2杯99元優惠，有望吸引更多民眾加入彈性蔬食行列。