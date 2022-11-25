大台北地區商辦市場進入百家爭鳴時代，看好公司行號持續有辦公空間升級、設置企業總部需求，越來越多建設公司投入大型商辦大樓開發，預估下一波新供給推出，將為北市商辦大樓市景帶來全新面貌。而企業熱衷在哪個區位設置辦公室？哪條路段又將成為商辦群聚的明日之星？信義全球資產公司根據實價登錄資料，觀察北市商辦交易最熱絡的路段，發現大直樂群二路、樂群三路自2017年以來，累積交易突破160億，已成為頂辦群聚重點區域。

信義全球資產公司根據2017年至2022年11月已揭露之實價登錄資料，公布台北市商辦交易規模前五名路段，樂群二路近6年累積交易金額達95.2億，榮登商辦交易最熱絡路段；敦化南、北路是台北市發展較早的金融商圈，其中敦化南路二段交易量69.63億位居第二；信義計畫區同樣也是金融機構、商辦大樓林立的市區精華地段，松高路的交易量68.61億居第三；第四名再由大直包下，樂群三路交易量為65.82億；第五名則是松江路的49.59億，松江南京生活圈亦是市中心重點商圈，捷運路網便利，商業氣息十分濃厚。

信義全球資產公司商仲部副總周中德分析，目前市場自用需求強勁，但市中心商辦的空置率續低，市區辦公室租金連年攀升，促使部分原據點在市中心的企業，朝向市中心外圍尋找可購置的商辦標的。大直在地理位置上與市中心僅一橋之隔，軌道建設便捷，有美麗華百貨、春大直等大型商場，多間米其林摘星餐廳群聚，商圈生活機能完整，壽險業也投資目光也望向大直，台灣人壽2020年以36.89億元，購入樂群二路上的指標商辦台北CBD時代廣場部分樓層；建商也看好大直發展潛力，華固、大陸、忠泰、虹光等建商都進場開發頂辦產品。

信義全球資產公司顧問發展部經理林建勛則歸納目前市場有以下三點趨勢，使近期買方對商辦需求殷切，其一，隨著公司事業體擴張，既有辦公室已不敷使用，促使企業積極尋找符合公司發展需求的辦公空間，其二，目前企業經營逐漸走向總部辦公、工廠生產線地點分離的模式，因此市場對可設立總部的辦公空間需求增加，其三，在ESG思維浪潮推動，企業在辦公空間選擇，不只要新穎大器，也要結合智慧化辦公、減碳綠建築等議題，這也促使建商積極朝向頂辦商品開發，亦可為企業量身打造符合產業需求的空間設計。