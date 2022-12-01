少子化持續形成國內勞動力缺口，國發會推估2030年台灣至少將有40萬的人才缺口，邁達特(6112)針對人資數位轉型需求，今年12月將企業流程管理開發公司MetaGuru逐鹿數位納入經營版圖。逐鹿數位已在HCM、BPM系統市場實戰23年，成為邁達特人資數位轉型方案的重要拼圖。

邁達特於12月正式攜手逐鹿數位迎向人資數位轉型市場。董事長李昌鴻表示，藉由整合逐鹿數位在HCM、BPM的深厚技術與經驗，串連邁達特既有的豐富產品與解決方案，可加速滿足人才資源管理和各企業部門一站式購足的多樣化IT需求。各部門將無需耗時推動系統整合，可將重心投入核心業務，有利提升企業人均產值和總體競爭力。

MetaGuru逐鹿數位是大中華區的IT技術與解決方案供應商，提供BPM、HCM、SRM、MES等企業應用解決方案，以高彈性模組化服務打造企業基層核心應用。目前已有3,000家以上的企業使用逐鹿數位的產品，橫跨兩岸三地十大產業及百大企業。逐鹿數位的HCM、BPM系統可提供創新應用延伸，能夠有效提升人力(Human)、流程(Process)、文件(Document)、訊息(Message)企業運作四大環節，是推動智慧企業的關鍵引擎。

李昌鴻指出，邁達特推動的人資「選、用、育、留」解決方案，具備逐鹿數位穩定、可靠、貼近使用者體驗的HCM系統，以及敏捷易用可擴充、可跨部門擷取數據的雲端內訓平台。該解決方案亦具備RPA和AI等熱門技術，不僅可達成自動化、無紙化招聘作業，更可實現AI選才、離職預測、超前留才等環節，讓人資部門化身企業人才資源戰情室。