桃園市楊梅區石門大圳環頂支渠位於楊梅與平鎮交界處，附近為住宅區，許多住戶都會到此散步運動，但目前環境髒亂，地方希望施作綠美化成景觀步道。市議員李家興日前邀集相關單位會勘，順利爭取市府補助經費，楊梅區公所表示，將舖人行高壓磚、新建觀景平台，現正招標中，預計明年4月完工。

李家興表示，楊梅石門大圳環頂支渠附近為密集住宅區，非常多民眾會在此散步，住戶都希望能有一段景觀步道，他約2年前開始提案爭取施作美化工程。日前邀集桃市府工務局、水務局、楊梅區公所、農水署石門管理處及在地里長等單位共同會勘，所幸桃園市長鄭文燦也相當支持，為市民建造優質步道，優化休憩空間。

仁美里長花國章也說，石門大圳環頂支渠原有一條舊路，若能經過綠美化成為環繞水圳的景觀步道，不僅改善市容，也給居民全新休憩空間，地方上都相當支持。

楊梅區公所工務課表示，目前石門大圳環頂支渠附近環境較髒亂，為提供民眾優質休憩步道，工務局與水務局分別補助楊梅區公所425萬元，共850萬元經費，由公所負責施作改善工程。優化項目包括舖設長約200公尺的人行高壓磚步道，步道旁新設14座景觀立燈，並增建一座塑鋼木材質觀景平台，提供無障礙坡道等。

楊梅區公所工務課也提到，現附近住宅區會排放汙水至石門大圳環頂支渠，另會同步施作V型鉤導管，將廢水排向日新街的渡槽。目前工程正辦理招標作業中，工作天估需120天，預計明年4月完工。