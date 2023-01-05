實境節目《歡迎光臨－等你來家1》本周六將播出最後一集第內容，邀來「大海的女兒」李霈瑜擔任飛行嘉賓。喜歡毛小孩的尤秋興，負責照顧CHILLCHILL、HIGHHIGH兩隻可愛小羊的他，最後一次前往動物園餵羊，甚至動念想把小羊帶回台北照顧。

鐵漢柔情的尤秋興在踏上遊艇，準備離開員貝島時，最愛的兩隻羊兒驚喜出現送別，讓他立刻轉身衝回去抱抱親親，畫面令人感動，「我會想念的，但會放心，在村長他們照顧下我不會擔心。」

離別的最後一夜，他們要好好感謝村民的包容照顧，用心張羅一場慎重的感謝晚宴。這一晚感謝晚宴幾乎整村的村民都來了，彷彿是共同見證團隊的成果發表，村長特別感謝大明星前來當地加持，透過節目能把耍廢島行銷出去，讓社區再生計畫成功，村長表示：「很感謝大家的照顧，更結合社群網路要把當地的美好傳遞出去。」尤秋興把獨門咖啡傳授給村長大兒子、林美秀將特製炸醬麵、咖哩飯食譜交給村長；范少勳感性分享：「最漂亮的是風景與人，用一張張照片紀錄分享給大家。」盛讚員貝島後山的美，自己也被這地方吸引！

6人把握最後下午離開前的時光，用海廢製作成相關藝術品作為紀念，化垃圾腐朽為神奇，為這島嶼留下神秘禮物也再度好好檢視這營區的所有景物。村長高度肯定他們交出這漂亮的成績單，開心表示：「居民都活絡起來、觀光客越來越多，幸好你們來，增加了這片土地的美。」林美秀對於這段回憶相當感動：「我們在員貝寫下七個人的故事。」最後尤秋興獻唱自創曲為本季節目畫下完美，健志更允諾：「我們會再回來的。」