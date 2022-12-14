美國總統拜登（Joe Biden）12月13日（當地時間）在白宮簽署《尊重婚姻法案》（Respect for Marriage Act），保障美國民眾可以享有同性婚姻的權利。

拜登在白宮南草坪（South Lawn）舉行簽署該法案儀式，他形容法案及捍衛它的人向不同形式的仇恨作出打擊，亦是為建立充滿體統、尊嚴，以及認同、尊重及保障愛情國家的重要一步。

簽署儀式邀請不少知名人物出席，包括首位公開承認「出櫃」的運輸部長布蒂吉格（Pete Buttigieg）、推動該法案的威斯康辛州民主黨籍參議員鮑德溫（Tammy Baldwin），她亦是參議院史上首位同性戀議員。

根據法案內容，聯邦及州政府禁止拒絕基於性別、種族或民族合法婚姻的有效性，法案同時推翻1996年《捍衛婚姻法案》（1996 Defense of Marriage Act，Doma），廢除將婚姻定義為一男一女結合，並禁止同婚夫婦享有聯邦福利的條款。