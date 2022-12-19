美國國會本周要通過規模約1.7兆美元支出法案，才能讓政府有經費維持運作至明年9月，來避免政府機關因缺錢而關門的窘境。但在許多眾院共和黨籍議員反對下，讓法案能否過關而增加變數。

由於這是國會本會期最後一個要通過的重要法案，因此國會議員花數周時間遊說來附帶其他法案，包括援助烏克蘭的經費和變更稅收政策等。

而且政府經費將在23日晚間耗盡，參眾兩院必須在本周結束前通過支出法案。

目前國會已同意軍事計劃支出，從去年的7,780億美元提高至8,580億美元，但兩黨在非國防支出仍在討價還價之中。儘管兩黨負責協商的議員一周前表示已就支出法案達成一個框架，但未提供詳細內容。

參院會先投票表決該案，負責協商的參院共和黨領袖麥康納（Mitch McConnell）定下22日為通過該案的最後限期。但他表示其耐性已到極限，不會讓兩黨談判延長至耶誕節。

但目前最大問題是，該案大部份談判沒有眾院的共和黨籍議員參與，外界預期他們當中有許多人持反對態度。

眾院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）表明國會必須削減政府支出，和提出兩黨談判應持續至明年。因為明年1月新會期展開，新議員就任後能讓共和黨取得多數議席時，就能更充份參與法案的談判。

目前眾院的民主黨握有218個議席，僅少幅領先共和黨的213個議席，外界認為民主黨必須在本周盡全力在眾院通過該案，因為民主黨就算只有幾個議員跑票，都可能令該案無法過關。

一旦法案本周未通過，波音將受重大影響。因為其新版737 MAX需要取得聯邦安全批准，若政府因沒錢而關門，令聯邦航空總署（FAA）無法運作，會導致其無法接單而可能損失數百億美元訂單。