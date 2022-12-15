美國聯邦眾議院今天通過臨時預算，提供財源給聯邦政府繼續運作到23日，暫時避免了被迫關門窘境。

綜合法新社與美聯社報導，眾議院以224票對201票通過這項臨時預算案，現將交由聯邦參議院審議。

美國國會必須在16日午夜前通過一項新的預算案，否則聯邦服務的撥款授權將到期，政府各個部門運作隨之停擺。

今天通過的臨時預算給了國會額外一週的時間來取得妥協。

這關係到的不僅僅是政府部門和其他聯邦大樓，也波及國家公園、若干博物館和其他組織，迫使數以十萬計聯邦員工放無薪假。

2018年底至2019年初美國經歷了史上為時最久的政府停擺，當時連機場行李查驗都受到影響。

儘管美國政壇嚴重分歧，不過民主、共和兩黨議員大多不願政府停擺，因為年底假期將至，政府停擺恐引發混亂。

兩黨目前無法就2023財政年度的最終預算案達成共識。

最終版法案預料將依拜登政府要求的，納入另一筆對烏克蘭的370億美元援助；法案料也將納入其他兩黨優先要務，包含旨在避免1月6日國會大廈動亂事件再度上演的選舉措施。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1111215