基隆客運20日臨時通知停駛，基隆市政府緊急租車並在車上設置路線標示因應，維持R路線正常營運。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

不少基隆民眾21日早上出門，準備等R路線公車時，才發現來的公車不是平常看到的基隆客運。原來，20日基隆客運臨時通知基隆市交通處，表示因駕駛員嚴重不足，自21日起停駛R路線多數班次。基隆市政府組成緊急應變小組，以租車方式支持R路線公車營運，確保民眾搭車的權益。

據了解，基隆市政府交通處20日上午突然接獲基隆客運通知，表示將停駛多數R字頭路線。交通處副處長鍾惠存在得知道，立即赴基隆客運了解狀況。基隆客運表示，因為駕駛員嚴重不足，雖然加薪數千元徵求駕駛員，仍無法補足缺額，實無法維持所有班次正常營運；不只基隆路線有這種狀況，該公司營運的新北市轄公車與國道客運也同樣出現嚴重脫班情形。

由於事發突然，基隆市長林右昌指示祕書長黃駿逸組成緊急應變小組，協調交通處與公車處進行應變，以確保市民通行及乘車權益。在6小時內，交通處緊急採購以租車方式支援，自21日起30個工作日，全基隆的R路線將由租車進行營運。

基隆市交通處公共運輸科長曾令偉表示，預估這次停駛影響13個班次，以21日上午尖峰時間的運量來看，每日預估約有300餘人次受到影響。不過因為市府應對得宜，民眾搭車的權益得以確保。

為加強乘客辨識，支援行駛R82路線遊覽車車頭設有明顯路線標示、車內路線圖等，不過因為遊覽車並非市區客運，無上下車鈴或動態系統設施，對乘客略有不便，故該遊覽車支援行駛班次採免費搭乘。

交通處表示，市長林右昌先前已同意市公車處增加25名駕駛員額，預計將在明年2月份可錄續完成招募進用，未來R路線亦可併同公車處其他路線檢討，來滿足民眾實際搭乘需求。客運業駕駛員荒已有一段時間，雖已採加薪來徵求，仍無法補足缺額，確實影響運輸服務水準，也將請基隆客運再持續加強招募。