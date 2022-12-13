美國11月聯邦赤字 創新高 23:032022/12/13 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 共和黨重掌眾議院讓美國政府財政再度成為政治焦點。根據財政部公布，11月聯邦赤字攀升至紀錄高點2,490億美元，較去年同期大增570億美元。聯邦政府11月支出增加至5,010億美元，創下新高紀錄，同期稅收降至2,520億美元。 美國股跌債漲 隱藏經濟衰退隱憂 債市添反彈柴火 資金強湧 時評》向WTO告狀沒用 #億美 #聯邦 #赤字 #美國 #創新高 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際經濟》進口能源價格大漲 韓今年貿易赤字恐創新高 09:582022/12/13 財經 估聯準會後天升息2碼 國泰世華首席曝：明年3到5月結束升息 15:132022/12/13 財經 《國際產業》索尼PS5賣太好 美11月遊戲機市場成長45% 14:282022/12/13 財經 FTX破產留2500億爛攤子！創辦人終於在巴哈馬遭逮捕 09:032022/12/13 財經 獨／李淳接拍《李小龍傳》傳12月回美國 經紀公司吐近況 07:092022/12/13 娛樂 新藥有錢景 寶齡全年獲利俏 04:102022/12/13 證券．權證 競爭白熱化 美陸積極發展隱形轟炸機 04:102022/12/13 話題觀察 台灣不當烏克蘭 04:102022/12/13 時論廣場 晶片業被美轟爛 大陸用這招反擊了！但關鍵1事卻超不妙 09:412022/12/13 財經 陸半導體禁令 日本、荷蘭傳可能加入美國行列 09:072022/12/13 財經 日本荷蘭宣布配合美國 限制向中國出口晶片設備與相關產品 19:482022/12/13 兩岸 影》美B52空射高超音速飛彈打擊目標 完全測試首成功 08:192022/12/13 軍事 中評智庫》美國在台協會介入台灣政局及影響（朱昊天、嚴安林） 22:012022/12/13 海納百川 阿里國際站：美買家轉向 台商利多 04:102022/12/13 全球財經 美國11月CPI年增7.1％ 低於市場預期 22:532022/12/13 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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