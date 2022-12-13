共和黨重掌眾議院讓美國政府財政再度成為政治焦點。根據財政部公布，11月聯邦赤字攀升至紀錄高點2,490億美元，較去年同期大增570億美元。聯邦政府11月支出增加至5,010億美元，創下新高紀錄，同期稅收降至2,520億美元。

美國股跌債漲 隱藏經濟衰退隱憂
債市添反彈柴火 資金強湧
時評》向WTO告狀沒用
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