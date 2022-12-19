立法院長游錫堃。（本報資料照／姚志平攝）

民眾黨立委高虹安涉詐領助理費案，檢調上周搜索高虹安國會辦公室，引來民眾黨團質疑立法院長游錫堃、秘書長林志嘉破壞憲政體制並表達抗議。游錫堃今在臉書表示，為說明事情真相，貼出過往案例，指檢調是依「刑事訴訟法」第149條行事，依例搜索前以電話「通知」立法院。

高虹安被控詐領國會議員助理費案，檢調於15日發動搜索、約談行動，由於立法院法定會期尚未結束，目前仍在審議112年度中央政府總預算等案期間，引發民眾黨團質疑，立委邱臣遠表示，在行政、立法、司法三權分立的原則之下，檢調在院會期間到立院搜索茲事體大，游錫堃、林志嘉第一時間說北檢有函請並依法同意，事後卻遭打臉僅有電話告知，民眾黨團也對於憲政體制破壞予以抗議。

游錫堃在臉書貼出一張「歷年搜索立法院案例」表格，2000年8月16日至今年12月15日，包含高虹安案在內累計13件歷年搜索立法院案例，有2007年檢調偵辦陽信銀行違法放貸案，搜索立委薛凌國會辦公室、同年立委高志鵬涉購地弊案、另包括本屆國會立委蘇震清、廖國棟、陳超明、趙正宇牽涉的SOGO案，以及高虹安涉詐領助理費案。

表格中也備註《刑事訴訟法》第149條規定，「在政府機關、軍營、軍艦或軍事上秘密處所內行搜索或扣押者，應通知該管長官或可為其代表之人在場」，指出「依例搜索前電話通知立法院」。