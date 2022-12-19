即將退休的美國共和黨籍賓州聯邦參議員杜美（Pat Toomey）（Pat Toomey）周日（18日）表示，前總統川普對共和黨的控制力正在減弱。

據香港東網19日報導，杜美受訪時指，他聽到多位過去非常支持川普的選民表示，現在是共和黨需要繼續前進的時機。他承認選民的態度不會在一夜之間轉變，川普肯定仍然有很多追隨者，但影響力正在減弱。

面對外界有人因他不支持川普，並將他形容為「名義上的共和黨人」，杜美相信自己的態度正確，隨著川普大勢已去，人們終有一日會重新理解他的話語。

杜美過往一直是共和黨內的川普反對派，在去年第2次對川普彈劾審判中，他是投票判定川普有罪的7名共和黨參議員之一。他上周四（15日）在參議院發表告別演說指，共和黨不能受制於任何人，黨的重要性遠超個人。

據美英媒體16日引述消息人士報導，調查去年1月6日國會山莊之亂的美國眾議院特別委員會將於周一（19日）投票，決定是否向司法部建議對前總統川普提出至少3項刑事控罪，包括叛亂、妨礙官方程序及串謀欺詐聯邦政府。

消息人士指出，眾院調查委員會全體成員周一下午開會，表決是否建議對任何人提出可能的刑事起訴，然後於周三（21日）發布最終調查報告，並將之提交給司法部。調查委員會雖不能提告，但可向司法部提出建議。該委員會之前指出，川普散布他明知是虛假的大選結果被盜說法，又施壓州官員、司法部及副總統協助他推翻其敗選結果。

目前未知委員會的檢控建議有多大影響，因司法部長加蘭上月已任命一名特別檢察官監督涉及川普的兩項刑事調查，包括他卸任後保留敏感政府文件、試圖推翻2020年大選結果及其在國會山莊之亂的角色。