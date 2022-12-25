原國民黨高市議員曾俊傑24日宣布退黨並以無黨籍身分投靠民進黨，與綠營議長人選康裕成組成「民無配」共同角逐正、副議長，2人均以得票數35票奪下正、副議長寶座，康裕成勝選後表示，將打造有效率的議會，國民黨對手陸淑美則表示，得到未必是福。

康裕成表示，她與曾俊傑都是三民區的議員，這在歷屆正副議長相當少見，但她們身為正副議長，未來不會只服務自己的選區，將會不分黨派、不分地域、不分族群共同為高雄努力，她也預告未來4年高市議會將是1個有效率、不會杯葛議事的議會，但也一定會嚴格監督市府。

很開心能夠回鍋議長一職，她有嫻熟的議事主持經驗，相信這也會讓議會運作更順暢，她強調高雄市的進步一定要加快腳步，高雄沒有時間等待，議會更是不能空轉，她承諾會與曾俊傑打造有效率的高雄市議會，至於新議會何時召開臨時會，必須與各黨團總召協商後才能決定。

針對大批網友不滿曾俊傑「帶槍投靠」民進黨參選副議長，甚至有人揚言將罷免曾俊傑，對此，曾俊傑回應，所有的譴責聲浪他都有聽到，自己會虛心接受，並且尊重大家的言論，高雄未來4年相當重要，後續一定會秉持理性問政、嚴格監督的立場善盡副議長責任，希望議事順暢也讓高雄愈來愈好。

管碧玲表示，投票結束後她有跟中評會主委賴瑞隆聯繫，對於高雄與台南的選票都能票票入軌並贏得正、副議長選戰她們相當欣慰，尤其高雄屬於跨黨派合作相對特別，且議長、副議長都以35票高票當選，展現民進黨團結的精神。

陳其邁表示，恭喜康裕成和曾俊傑順利當選正、副議長，相信未來2人會帶領議員全力爭取市政推動及攸關高雄市人民福祉的各項政策，高市府也一定會在尊重議會和諧的原則與議會共同合作，不分黨派共同為高雄建設及城市發展努力。

而角逐議長失利的國民黨議員陸淑美則引述弘一大師的名言「所得所不得、不如心安理得，得到的未必是福，沒有的到的未必是禍」。