和勤(1586)11月合併營收1.99億元，月增8.29％，年減16.17％；累計前11月營收23.33億元，年減2.59％。業績下滑主要還是受到硬碟（HDD）零件客戶庫存調整衝擊，汽車零件則穩步攀升。和勤今年以來新產品營收顯著成長，還有多件開發案於明年初陸續進入量產，將為公司帶來新的成長動能。

和勤11月份兩大業務的營收分別為：汽車零件1.65億元，佔比82.62％；硬碟機構件（VCM Plate）0.13億元，佔比6.76％。汽車零件保持旺季水準，雖然有客戶搬廠的短暫影響，出貨遞延到下月，汽車零件11月營收仍是呈現月增、年增的雙增表現；硬碟（HDD）零件客戶庫存調整預期持續到明年第1季才能恢復正常出貨。

和勤近年朝非車用領域的高毛利量產件拓展，今年以來建築工程結構件、感測器零件、電池殼組等新產品對營收貢獻增加。明年首季陸續還會有軍警零件等新產品量產，由於非車用零件導入量產的時程較短，短期可見到營收貢獻，成為營收成長新動力，淡化硬碟業務的影響。