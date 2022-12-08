特力集團8日公布11月合併營收25.65億元，較去年同期減少27.8％，累計前11月合併營收為340.16億元，相較去年同期減少14.34％；其中貿易事業仍受到通膨、匯率影響，加上歐美消費力下降與去年同期出貨基期較高所致，整體貿易事業持續往下滑。

特力指出，貿易事業體11月營收為新台幣12.1億元，相對去年同期減少，儘管特力出貨受到歐美客戶持續消化庫存影響，成長動能暫時轉趨保守，惟隨著節日促銷活動及聖誕節銷貨旺季，可望加速將庫存降至合理水位。

面對國際外在環境的挑戰，落實採購全球化、發展南向計劃、深耕主要客戶、強化產品專業及差異性、拓展業績新動能等，仍是未來因應策略。

至於台灣零售事業11月合併營收12.7億元，也因通膨與升息等雙重夾擊，消費者購買力道保守，加上去年十月政府發放五倍振興券，墊高營收基期，故營收較去年同期減少。

迎來解封後台灣零售業消費旺季，年底又是傢俱汰換需求旺季，消費者對居家產品的剛性需求、以及明年農曆新年較早，買氣均可望於年底提前發酵，將帶動台灣零售事業銷售成長動能；特力強調，在後疫情時代，台灣零售事業將持續以家居產業價值鏈思考，導入居家專業服務，全面滿足顧客，提升顧客的生活品質，可望為台灣零售帶來新一波成長動能。