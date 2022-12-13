台鋼集團旗下扣件線材大廠春雨工廠（2012）11月份自結合併營收為新台幣8.51億元，較去年同期減少29.6％；累計前11月合併營收為新台幣101.4億元，較去年同期減少5.7％。

春雨表示，全球仍處高通膨態勢，經濟因此受到壓抑，大環境不利的因素下營收表現也略微受到影響，不過累計營收仍繳出連兩年突破百億的成績單。且台灣地區積極調整接單與出貨策略，訂單能見度已達明年第一季，且春日機械機台銷售狀況亦逐步回溫；印尼地區近期天災不斷，政府持續投入基礎建設，連帶螺絲銷售逐月加溫；大陸地區各地已逐步解除封控，預計銷售將會回歸正軌。

春雨表示，歐美國家實施貨幣緊縮政策並強勢升息，烏俄戰爭亦未平息，全球經濟尚未明朗化，但緊縮的貨幣政策效應逐步發酵，通膨態勢似有緩解的跡象。且近期隨著美元回落，中國封控政策也逐步鬆綁，原物料價格可望開始反彈，看好鋼市有機會於明年第二季復甦，春雨將更積極調整接單與出貨策略，持續擴大與台鋼集團整合的優勢，優化流程作業，以提升營運效率。