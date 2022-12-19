2022世界綠色大學評比(UI GreenMetric World University Rankings)結果近日出爐，國立暨南國際大學連續4年均名列全球前50名，在國內國立綜合大學接連7年蟬聯第1名，基礎建設項目更是全球排第2名，其表現受到國際上的肯定。

世界綠色大學評比以聯合國永續發展指標SDGs作為指標建構的依據，評比項目包含基礎設施、能源與氣候變遷、廢棄物處理、水資源、交通運輸、教育等6大項評分。每年參加評比的學校以平均17%的速度成長。今年共有全球80個國家共計1050所大學院校參與評比，而台灣今年共有30所大學入榜，比去年多了4所。近日評比結果公布，暨大獲全球排名第44名，連續9年榜上有名，且連續4年闖進全球前50名，在激烈的競爭中有相當亮眼的成績，永續發展的校園文化已受國際肯定。

暨大基礎建設項目排名今年依舊維持在全球排第2名。在校園環境方面以永續發展為主軸，發展具在地特色的永續校園，推動基地環境永續、生態友善、智慧循環、能資源管理、安全健康、環境教育等校園發展目標，並建造健全的污染防治及資源再生設施，展現了良好的操作維護與管理。

暨南大學校長武東星表示，暨大各項評比項目與全球各頂尖大學並駕齊驅，今年更引進了100輛電動共享機車進校園，並設置校外租還據點，提供師生多元的交通運具選擇，營造更低碳環保的校園環境。此外，今年暨大更獲得國家永續發展獎，師生透過在地行動、社會關懷、地方創生、USR等團隊，去實踐各項聯合國永續發展指標。

暨大透過校內環境教育課程的引導，於日池種植許多蜜源食草植物，吸引大量蝴蝶棲息。(照片/暨南大學提供)

在能源與氣候變遷方面，目前暨大規畫將在2043年提前達到淨零碳排的目標外，也響應國家能源轉型，預計建置8000 kWp的太陽能發電容量。在水資源回收再利用方面，暨大透過污水處理系統，讓生活廢水經處理後的排放品質遠優於法令規範，並連結中水與雨水回收系統用於澆灌及沖廁，使再生水回收使用比例達80％，以展現暨大在水處理、節水、新增防疫洗手措施有所進步。

在交通運輸方面，暨大積極處理排碳問題，利用公車、與共享機車等低碳運具對於整體環境友善改善的程度。在教育方面，暨大過去一年來在環境教育的推動，以及相關綠色課程的開設與經營，努力也得到國際的認可。暨南大學校方表示，未來也會持續在校內推動永續建設，除了讓校內永續發展更完善外，也期望學子能在舒適的綠色建物中學習，以實現環境教育的目標。