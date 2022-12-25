高雄市長陳其邁儀式結束後接受媒體採訪，表示上任後「即刻上工」。（崔正綱攝）

高雄市長陳其邁在宣誓中表示，「公平城市、社會共好」是施政的目標，市府團隊將透過具體的行動，帶領高雄起飛。（崔正綱攝）

高雄市長陳其邁九合一大選獲勝，順利蟬聯高雄市第四屆市長，今日高雄市長、副市長及首長今日宣誓就職，宣誓結束陳其邁對於媒體詢問上任首日最想做何事？陳其邁表示「即刻上工」；另外對於此次高雄市議長選舉情勢，陳其邁則表示「尊重議會」，並樂意跟新任的議長、副議長跟所有的議員、議會共同努力。

陳其邁今日市長宣誓完接受媒體採訪，當媒體詢問關於陳其邁上任後，最想做第一件事是什麼，3個月後新的市府團隊能夠完成市政建設最關切？

「即刻上工」，陳其邁立即回應，他表示，因為包括一些重大的招商引資設廠，能夠在高雄非常順利地從設廠到完工興建，將會創造非常多的就業機會，改善人民的生活。

陳其邁指出，第一件事情就是要增加年輕人就業的機會，這個是他們施政最重要的一個目標。也預計按照招商的期程，按部就班一步一腳印，來全力的來協助廠商。

第二個就是改善人民的生活環境，從教育、社福，以及在整個環境的永續，這些都必須在整個經濟發展促進就業的過程裡面，必須兼顧到整個城市的一個均衡，所以他在就職演說所提到的社會共好、公平的城市，是他們這一次特別必須提出來跟所有的市民朋友大家共同來努力。

另有媒體詢問剛才陳其邁簽署第一份公文內容，陳其邁表示，人事的任命。而對於議長選舉情勢如火如荼有何看法？「尊重議會」，陳其邁回覆，他們樂意的跟議會新任的議長、副議長跟所有的議員、議會共同努力，讓高雄更進步。