國家住宅及都市更新中心30日舉行「七賢安居」動土儀式，「七賢安居」屬於高雄市社會住宅的第10案，預計2028年中完工。「七賢安居」位於距高雄捷運市議會（舊址）站和輕軌文武聖殿站中間點，交通相當方便，社宅內也會建立各項社福機構，打造適合安居的社會住宅。

「七賢安居」的土地由原本的城中城大樓與七賢國中舊址段徵收取得，建築規模為地上17層、地下3層，將提供606戶社宅單元；目的為安置城中城受災戶，除了提供社福機構外，也希望能替城中城受災戶帶來最好的照顧，預計2028年中完工。

高雄市長陳其邁表示，這幾年來，總共有16處的社會住宅，這些都是配合中央與行政院的社會住宅政策，更重要的是要體現居住的人權，社會住宅不是只有居住權，重要的是在它生活或者是各項的社福成功。

陳其邁也表示，「七賢安居」最重要的目標是要安置原來城中城的受災戶，在這一段時間除了社工一對一的持續關懷以外，也包括各局處首長來跟受災戶進行定期的關懷，居民有任何的需要，能夠做到就會做到；未來的各項公共服務，都是很重要的，所以將會給這些居民最好的照顧。