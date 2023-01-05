2023高雄燈會將於1月26日至2月5日首度移師到甫升級為指定觀光地區的蓮池潭風景區辦理。結合蓮潭在地文化地景特色並呼應兔年童趣元素，讓可愛的兔子們在蓮池潭陪伴大家共度春節，以小而美的療癒燈會，讓國內外遊客以不同的角度家認識蓮池潭這個國際知名的高雄景點。

高雄燈會今年首度離開愛河至左營蓮池潭辦理，來帶動北高地區的觀光發展。(高雄市觀光局提供)

高雄市觀光局高閔琳局長表示，左營蓮池潭是高雄著名的觀光地標，擁有三鐵共構的交通優勢，也是國內外旅客進入高雄的門戶，再加上甫獲交通部觀光局公告為指定觀光地區，未來的觀光開發及空間利用將可以更靈活，觀光發展潛力可期。高雄燈會今年首度離開愛河至左營蓮池潭辦理，期能透過觀光節慶活動的舉辦，帶動北高地區的觀光發展。此外，蓮池潭獨特的地景與水岸風貌，周邊廟宇多達廿餘間，是台灣寺廟最密集地區，其中以龍虎塔、五里亭、春秋閣、孔廟等最富盛名，CNN曾將蓮池潭列為「愛上高雄十大理由」，具有東方神秘色彩，本次高雄蓮潭燈會以場域深厚的宗教文化與歷史底蘊，並結合討喜的生肖兔年做創意發揮，搭配燈光科技，將環湖廟宇優美的建築特色展現在湖映森光的美景中，為遊客帶來不同的視覺感受。

今年高雄燈會回歸地方型燈會後，將強調在地特色，除了主場選擇在蓮池潭外，另有岡山燈藝節及旗山燈節，春節期間還有鹽埕新樂街新春市集、蓮池潭春節市集、駁二小夜埕等活動，過來年高雄處處有燈區及市集，讓民眾逛熱鬧吃美食，擁有滿滿的幸福感。