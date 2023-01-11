與同事討論軟體開發的圖靈文本股份有限公司實習生設籍外縣市，參與高市實習計畫實習後轉任正職在高雄扎根。（柯宗緯翻攝）

企劃及媒體設計類型工作為111年度學生熱門投遞的實習職缺，凸顯青年對於就業市場的喜好。（柯宗緯翻攝）

高市府青年局去年推出大港青年實習媒合計畫，繳出亮眼成績，成功媒合逾800名青年到160家企業工作，其中應屆畢業生留任轉為正職比例高達66％。青年局今（11）日指出，透過媒合紓解產業缺工壓力，同時促進北漂或南漂青年留在高雄就業。

青年局長張以理指出，高雄近年招商、觀光成績斐然，國際大廠與知名企業相繼進駐高雄，帶動相關產業對人力需求倍增，透過「大港青年實習站」媒合平台，餐飲服務業媒合率高達79％，製造業媒合率73％，連缺工最嚴重的營建工程業的媒合率也有58％。

張以理提到，經調查參與大港實習計畫115家企業中，高達9成企業因參加計畫而增加錄用青年實習生，錄用實習生人數為計畫原有實習人數2.1倍，且相較前1年度，錄用實習生人數也成長36％，顯見計畫產生外溢效果。

青年局分析，111年度戶籍在高雄，但就讀外縣市學校的實習生共113位，其中有逾6成大專應屆畢業生實習結束後即轉任正職，順利返回高雄就業；至於戶籍在外縣市，但在高雄學校就讀的實習生有222位，當中應屆畢業生轉任正職的比例逾半數，透過青年局媒合有助於紓解產業缺工問題。

青年局指出，為利提早向下扎根，參與實習計畫的高中職學生，6成以上選擇與就讀科系相符的職缺實習，以便提早接軌職場，其餘學生選擇與就讀科系不同的職缺實習，以利探索未來職涯方向，無論學生就讀科系為何，皆能在「大港青年實習站」媒合平台找到實習的機會，為未來畢業提早做好準備。

青年局表示，111年度最受學生青睞的職缺依序為企劃助理、行政助理及專案助理，銀行櫃員及媒體設計類職缺也同樣受歡迎，未來將持續開發更多相關企業及職缺，滿足學生對實習的需求，也為企業儲備人力。