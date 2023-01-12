女警張立欣實習首日，就遇上突發狀況，她表示，深感為民服務也是平日警察重要工作的一環，也期待接下來的實習日子，能體會更多從警的寶貴實務經驗。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄女警高逸然在後方推車，協助駕駛將車輛脫困。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

女警張立欣手握方向盤，控制車方向，將車移置路旁。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄日前一名駕駛開車到一半時，因油箱沒油發動不了，車輛卡在路中動彈不得。當時25歲高逸然、21歲張立欣2名女警正巧執勤經過，協助在後推車，順利脫困。其中，張立欣才剛報到首日就遇突發事件，她表示，深感為民服務也是平日警察重要工作的一環，也期待接下來的實習日子，能體會更多從警的寶貴實務經驗。

10日晚間6時許，一名駕駛開車行經前金區中華、六合路口時，因工作忙碌，一時間未發現油錶已見底，忘記加油，故車輛沒油卡在路中，因當時正值交通尖峰時段，車流非常多，一時間造成路口壅塞。

新興分局前金分駐所高逸然、張立欣進行交通整頓勤務時，正巧發現在打電話報警求助的駕駛，於是立即上前查看關心，當高逸然得知是車輛沒油時，立即指揮張立欣坐在駕駛座操作方向盤，而她則在車後方協助推車，駕駛則至附近的加油站買油。

經費盡九牛二虎之力後，順利將該車輛移置路旁，排除狀況。駕駛當下非常感激警方的即時幫忙，在如此危險的狀況下、伸出援手；高、張2人也提醒駕駛應隨時注意車況及保養，別因一時疏忽致生不便或危險。

據悉，張立欣來自台中市，大一時南下就讀高雄中山大學生科系，後因減輕家中經濟負擔，選擇休學報考警專，順利考上警察專科學校第40期，目前就讀二年級，但由於對高雄的熱情文化，始終念念不忘，故這次寒假實習，特地選擇在高雄。

沒想到張立欣才剛到派出所首日實習，就遇到突發事件，她表示，沒想到第一天實習就遇突發事件，深感為民服務也是平日警察重要工作的一環，相信這次的實習插曲，會讓實習經驗更豐富，也期待接下來的實習日子，能體會更多從警的寶貴實務經驗。

而高逸然為2017年報考一般警察特考，順利考上當員警，目前從事交通勤務，平日執勤認真、表現亮眼。