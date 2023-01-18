許多業者18日到岡山農工出席工廠申報納管登記說明會。（林瑞益攝）

為解決工安問題與工廠管理，經濟部18日到岡山農工舉辦說明會，盼協助約2.1萬家工廠提出改善計畫，以提升工廠廠房的環保及消防安全，並且引導產業邁向智慧化製造。

民進黨立委林岱樺與團隊到場說明、服務，林還笑稱自己不是詐騙集團，請業者在3月19日前取得工廠登記，有問題就問她與團隊。林岱樺的團隊說，因為近期政府要普發6000元，所以林岱樺好意提醒民眾，不要讓變形的詐騙手法誤導了。

高雄市經發局說，依照《工廠管理輔導法》規定申請納管的未登記工廠，最遲應於今年3月19日前提送改善計畫，因應提送期限將至，經發局配合經濟部在岡山舉辦說明會，加強輔導業者送件，提供工廠改善計畫撰寫諮詢與現場收件服務，有171家業者參與。經發局提醒應把握期限送件，否則將取消納管資格。

會中，由經濟部說明納管流程及計畫撰寫注意事項，經發局副局長王宏榮也率隊到場，提供業者改善計畫大綱收件及計畫撰寫諮詢服務，現場計有近百家業者當場送件。

經發局指出，目前高雄市計有4412家業者申請納管，最新統計已核准2907家，其中約1200多家已提送改善計畫，但仍有近2000家尚未提送，所以除了先前陸續舉辦8場說明會，並製作說明短片、提供現場輔導等服務，近期已主動寄發公文通知，全力輔導未登工廠納管。