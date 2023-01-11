新北市就業服務處今在市府6樓大禮堂特別舉辦暖冬就業博覽會，現場邀請50家廠商，提供近3000個工作機會，另也有近600個兼職機會，統計今參與活動有612人、投遞履歷871人，擬錄用351人，初步媒合率約為40.3％。

勞工局長陳瑞嘉表示，因應新年期間工作需求，職缺主要以餐飲旅宿業及零售量販業占將近6成，此兩行業因疫情受到很大影響，解封後有相當大的人力需求，紛紛開職缺找回過去流失的人力，因此今年觀光餐飲廠商開出的薪資條件較以往更好，期望透過暖冬徵才媒合廠商及求職者，有更多的人力進入這個產業。

陳瑞嘉特別推薦現場的「VR科技虛擬實境求職體驗」，新北市就服處已推動多年，希望給民眾臨場的環境體驗及工作型態的瞭解，歡迎民眾多加利用，未來也會持續地推動。

就業服務處表示，年後還會有一系列的聯合徵才活動，2月3日在新北市府6樓大禮堂、2月8日在中和區公所六樓禮堂、2月15日在五股勞工活動中心、2月22日在樹林區公所3樓禮堂，歡迎有興趣的市民朋友前往參加。活動詳情可至新北市人力網查詢，或電洽就服處免付費專線0800-091-580（您就業、我幫您），將有專人為您服務。