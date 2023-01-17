瞄準親子客群過年出遊商機，飯店紛紛釋出包含大人、小孩一起入住的專案。台北遠東香格里拉為想到飯店過年度假的親子客群推出「玉兔迎春闔家歡住房專案」，專案房客可預約體驗如花藝、書法、點茶、薰香、故宮瑰寶賞析等藝文活動1堂，並免費參加小朋友最愛的小小廚神廚藝課、暢玩的寶貝遊戲區。

「玉兔迎春闔家歡住房專案」以飯店空間著名的宋代藝文為發想，融入宋代四藝即點茶、焚香、插花、掛畫的相關活動，設計出香格里拉親子俱樂部住房體驗，1月21日至29日春節期間入住，每房最多可容納2位大人及2位未滿12歲的小賓客，並加贈獨家迎賓禮及自助早餐，房客也能免費使用健身設施及頂樓戶外恆溫泳池；每晚8800元起。

台北喜來登大飯店則為親子家庭推出「晚鳥優惠」，1月19日農曆春節前預訂「迎春雙喜」住宿方案可享過年最優惠房價，包含雙人自助早餐、再疊加晚鳥房價88折，還加碼贈12歲以下大童自助早餐，2月28日前入住都能適用，每人每晚1842元起。

此外，台北喜來登大飯店應景新年氣氛，1月20日起還推出限量1000張的刮刮卡，住客以66元就能加購刮刮卡1張，除了張張有獎之外，還有機會抽中「當日房費全免」、「萬元住宿券」及多款現金回饋好禮，總獎項價值高達150萬元。

台北遠東香格里拉親子俱樂部在大年初一舉辦讓房客體驗書法的活動。（台北遠東香格里拉提供）