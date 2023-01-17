瞄準親子客群過年出遊商機，飯店紛紛釋出包含大人、小孩一起入住的專案。台北遠東香格里拉為想到飯店過年度假的親子客群推出「玉兔迎春闔家歡住房專案」，專案房客可預約體驗如花藝、書法、點茶、薰香、故宮瑰寶賞析等藝文活動1堂，並免費參加小朋友最愛的小小廚神廚藝課、暢玩的寶貝遊戲區。
「玉兔迎春闔家歡住房專案」以飯店空間著名的宋代藝文為發想，融入宋代四藝即點茶、焚香、插花、掛畫的相關活動，設計出香格里拉親子俱樂部住房體驗，1月21日至29日春節期間入住，每房最多可容納2位大人及2位未滿12歲的小賓客，並加贈獨家迎賓禮及自助早餐，房客也能免費使用健身設施及頂樓戶外恆溫泳池；每晚8800元起。
台北喜來登大飯店則為親子家庭推出「晚鳥優惠」，1月19日農曆春節前預訂「迎春雙喜」住宿方案可享過年最優惠房價，包含雙人自助早餐、再疊加晚鳥房價88折，還加碼贈12歲以下大童自助早餐，2月28日前入住都能適用，每人每晚1842元起。
此外，台北喜來登大飯店應景新年氣氛，1月20日起還推出限量1000張的刮刮卡，住客以66元就能加購刮刮卡1張，除了張張有獎之外，還有機會抽中「當日房費全免」、「萬元住宿券」及多款現金回饋好禮，總獎項價值高達150萬元。
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