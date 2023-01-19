明天開始長達10天的春節連假，接著是228的4天長假，清明、端午同樣放5天和4天。對此，財信傳媒董事長謝金河表示，從放假的哲學可以看出當政者營造小確幸的心態，上半年好像都在過年，這麼密集的連續假期，造成交通堵塞、飯店房價倍增，出國旅客帶走內需，並示警「對今年的經濟恐怕更不利」。

謝金河在臉書發文指出，農曆春節的年假即將展開，這次連續10天長假，可能是史上最長的春節年假，尤其是對資本市場，從1月17日休市，一直到1月30日開紅盤，這中間有長達12天是沒有交易的狀態，在資金成本的考量下，台股從元月開始就陷入半休息狀態，每日交易量都在千億出頭。

他說，為了促成更多的連續假期，行政院人事行政局很賣力幫大家挪動休假日，2023年總休假天數116天，跟去年差不多，但今年出現一個過去很少見到的現象，星期六補上班有6次，這6次發生在元月7日、2月4日、2月18日、3月25日、6月17日，最後一次是9月23日，這個密集補班有5次發生在上半年，這會形成一個特殊現象，假是放了，但補上班，恐怕大家意興闌珊，效率可能大打折扣。

「偶爾的補班，也許可以創造驚奇的小確幸，但過度牽強的補班，效果可能會大打折扣」。謝金河把兩岸三地的今年假期比較一下，香港是沒有補班的，在網路上，有人在討論打工仔怎麼請假，創造連續假期。香港延續英國傳統，連颱風假都得看8號風球，沒有便宜行事的空間。

謝金河指出，中國的政策經常是一個人拍板，今年也有補斑，但只是為了五一勞動節及十月中秋、國慶的黃金週，5月6日的星期六要補上班，另一次是10月7日週六及10月8日星期日，連結起來是8天，補班的天數是3天，台灣這回補班天數比中國大陸多了一倍。

他認為，中國幅員遼闊，回鄉是大工程，因此，春節、五一勞動節、十一長假都是大日子，這是考量偏鄉勞動人口設計的長假，台灣幅員小，高速鐵路更是形成一日生活圈，有沒有必要挪動那麼多長假？值得大家討論！

「像是剛過春節假期，緊接而來的228長假，又連續放假4天，接下來清明又有5天連續假期，再到6月端午節4天，我們上半年好像都在過年。」

謝金河提醒，這麼密集的連續假期，除了造成交通大堵塞，飯店房價也會倍增，大家人擠人，還有更多連續假期，一定造成更多國人塞爆機場，疫情前，台灣一年出國人次高達1710萬，今年可能會超過，國外旅遊也會帶走國內的內需，對今年的經濟恐怕更不利。

謝金河表示，我們常常說要跟國際接軌，但從放假的哲學可以看出當政者營造小確幸的心態。他也對自己公司同仁說，大家都喜歡放假，今年6天補班日，大家可以隨意。