世界經濟正處於失去火車頭的緊要關頭，日媒以中國為例，其已進入人口減少時代，少子老齡化仍在持續，預估在2023年以後的10年裡，勞動年齡人口將減少約9％，而勞動力的減少將衝擊經濟，此前扮演世界火車頭的中國經濟成長，恐將踩下煞車。

中國國家統計局日前發布2022年底的人口預測，中國的總人口(不含外國人)為14億1175萬人，與2021年底相比減少85萬人， 出生人數也降至956萬人、減少106萬人，是1949年建國以來首次低於1000萬人。

《日經中文網》以「世界經濟火車頭的中國正在變老」為題撰文分析中國的人口危機，其在勞動力人數也不斷減少，預估2023～2032年的未來10年間，將有2.34億人達到退休年齡，受少子化影響，同一期間進入勞動力市場的年輕人口僅有1.66億人；而且人口老齡化也在持續，60歲以上人口比率2022年底達19.8％，在10年裡提高將近5.6個百分點。

上海社科院先前預測，如果2021年後生育率年均下降1.1%，到了2100年，中國人口可能只剩5.87億人，不到現在的一半。值得關注的是，中國人口老齡化嚴重，預計在2080年左右超過勞動年齡人口，而人口快速下滑將對中國經濟產生影響。

另根據聯合國預測，在亞洲國家當中，中國、泰國人口分別自2022年、2029年開始減少，台灣則從2030年開始減少。

國際評級機構穆迪最新預測，中國經濟將在今明年增強，但從中長期來看，中國面臨人口老齡化、生產率下降等因素，經濟成長速度可能趨緩。