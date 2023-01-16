高市大港青年實習站 媒合逾800名青年 成果耀眼！

為協助青年畢業順利接軌就業，高雄市政府青年局成立「大港青年實習站」媒合平台，111年已成功媒合超過800名青年至上百家高雄企業實習，相較於110年媒合503名青年，111年媒合率更上一層樓，張以理局長強調，實習計畫在青年局的推動下，媒合率年年成長，112年要挑戰媒合1000名青年的目標。

職缺內容多元 具學習性

「大港青年實習站」不僅媒合人數創新高，職缺內容多元且具學習性，青年局都會慎選優質且適合實習的企業及職缺，本科系的學生可以提早體驗職場樣貌，非本科系的學生也有機會到不同領域產業實習，歡迎高雄在地青年學子及企業共同加入大港青年實習。

青年局表示，111年媒合成功的青年，大專以上學生約640位，高中職學生約170位，經電訪追蹤學生實習現況，期滿繼續留任的比例超過50％，逾百位應屆畢業生在實習結束後轉為正式員工，另有超過300位學生因表現優異，一個月實習結束後延長實習或課餘時間再回企業兼職。

高市青年局長張以理（左上）訪視開新教育，與外籍實習生（右）交流台灣企業實習體驗。(圖／高雄市政府青年局提供) 供

有薪實習 250家企業響應

青年局進一步指出，111年「大港青年實習站」獲得企業熱烈響應，共募集近250家企業，提供超過1300名有薪實習職缺，近六成企業首次加入計畫，實習企業涵蓋高雄各大產業領域，例如知名遊艇業：東哥企業、鴻洋遊艇、奎隆遊艇，五星級飯店：H2O水京棧酒店、萬豪酒店，及實力不容小覷的製造業隱形冠軍：台灣福興、龍畿企業等。

此外，111年首次有上海商業儲蓄銀行及京城銀行等金融業釋出實習職缺，上海商業儲蓄銀行資深協理黃媛靖表示，參與本計畫對於企業選才育才是很好的管道，同時展現企業社會責任，未來將持續參與青年局計畫。

青年局強調，透過至各個產業實習，學生可以進一步確認自己未來的職涯方向，提早與業界接軌，有機會畢業即就業，企業也可儲備優秀人才，充足人力需求，提升企業軟實力。

歡迎有意申請之企業及想要實習之青年，可提早留意職缺訊息，若有計畫相關疑問，歡迎撥打專線07-332-1068#61、#54詢問，更多活動詳情請搜尋高雄市政府青年局官方網站、加入官方FB、IG與[email protected]（@youth.kcg）帳號。

H2O水京棧國際酒店西餐廳實習生進行外場服務訓練。 (圖／高雄市政府青年局提供)

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