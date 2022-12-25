國內少子化問題嚴重，教育部已開過多場退場審議會，將10所私立高中職列為專輔學校或勒令解散，但5都卻還沒有處理他們管轄的私校。教育部已2度行文5都，要求他們盡速依法建立其主管私立高中職的退場機制，並在明年5月前處理完畢，讓考生升學選校時有所依據。

教育部近來密集召開退場審議會，私立大專校院部分，已將大同技術學院、高苑科大、中州科大、台灣首府大學、明道大學、環球科大、和春技術學院及高美醫專等8校列為專輔學校或勒令解散、停辦

至於教育部主管的私立高中職，則有高雄新光高中、苗栗賢德工商、嘉義宏仁女中、苗栗育民工家、台東育仁高中等5校被列為專輔學校，另教育部也勒令花蓮國光商工、台南華濟永安高中、雲林益新工商、屏東志成商工及嘉義大同高商等5校的法人解散。教育部預計明年1月17日再次召開私校退場審議會，公布新一波被列專輔的私立高中職名單。

教育部如火如荼的在處理辦學不佳的私校，但5都現在仍未見動作。目前直轄市5都（台北市、新北市、桃園市、台中市、高雄市）的私立高中職，是由直轄市政府管轄，依據私校退場條例，這些學校將由直轄市政府自行召開退場審議會審議。

根據全國私校工會的評估，因為少子化，預期全國有約50多所私校面臨退場。教育部則表示，他們管轄的私校，約有20多所會被提報退場審議會看是否要列為專輔學校。也就是，另外2、30所辦學不佳的私立高中職，要由5都來處理。

教育部國教署表示，經過聯繫，5都直轄市政府目前持續依據「私立高級中等以上學校退場條例」規定，規劃辦理主管私立高級中等學校之退場審議相關前置作業。

教育部國教署分別於10月12日、11月18日行文提醒各都盡速依法辦理，並於12月6日召開經驗交流會議，詳加說明退場條例、相關授權法令之適用情形，並分享教育部依退場條例規定辦理之相關實務運作經驗，以期協助5都直轄市政府盡速依法建立其主管私立高級中等學校之退場機制，以保障學生受教權益。

教育部國教署長彭富源日前公開指出，對於辦學不佳的私校，不管是教育部或5都主管的私立高中職，都會在明年5月前都能處理好，供讓學生在升學選填志願時參考。不過全國教育產業總工會等教團則表示，這是天方夜譚，目標不可能達成。