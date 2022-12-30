針對部分教育團體及立委以「小聯考亂象」來形容私立國中入學，並要求改為抽籤入學，全國私立中學聯盟認為此乃侵害憲法保障之私人興學自由，並剝奪家長的教育選擇權。

私中盟強調，依據憲法第11條、第22條及第167條，「私人興學自由」具制度性保障，而選擇適合自己學風並認同教育理念的學生屬私人興學自由之範圍。

私中盟也提及，目前全國各學區內的公立國中，幾乎可百分之百滿足該學區內的國小畢業生就讀，而私校提供家長另一個教育選擇機會，家長可就學生自身之特質，將孩子送往適合的私校就讀。因此，去年11月立院研議修訂私校法，欲將私中改為抽籤入學，更將家長教育選擇權剝奪殆盡。

私中盟說，現行私校法第57條，彰顯憲法「私人興學自由」精神，更展現「制度性保障」性質。倘私校法修法將私中限以抽籤方式入學，會壞私校依法自主招生之權利，無疑開教育改革之倒車。

私中盟主張，私校辦學有其理念與特色，豐富了國民教育的多元型態與內涵，辦學績優私校亦可扮演燈塔角色，引領台灣教育前瞻共好。但目前部分教育團體、立委與媒體，對私校多元發展與辦學自主，卻多有誤解與偏頗。

在國民教育法修法討論當下，諸多議題仍待聚焦，私中盟籲請教育部及立委召開公聽會，針對12年國教推動以來國民教育的相關問題，廣邀學者專家、教師團體、家長團體與公、私立學校代表與會，集思廣益凝聚共識，修訂出一部符合時代需求、確保教育選擇權之良法。