數位資產交易平台FTX崩盤，台灣有30萬人受害；同時，今年1至10月詐騙案件約2.4萬件，較去年同期增加17.84％。在今天一場公聽會中，專家表示，台灣20至29歲年輕人有約4成「接近金融文盲」，不要讓國人在錯誤中學習，而是要在教育中學習，建議在學校課程中加強金融素養教育。

立法院教育及文委員會今天辦理「人工智慧、虛擬貨幣、數位資產、數位人權、金融科技、元宇宙」校園反詐騙與反洗錢教育宣導公聽會，邀請各政府部門代表及專家談如何防制數位詐騙。

數位發展部組長許福添表示，虛擬貨幣應用領域包含NFT（非同質化代幣）、數位證書、金保險創新等諸多面向。例如虎航發行的航空業首發超限量NFT除了具收藏價值，也提供無限空位搭乘的憑證，有助於吸引年輕課群。另外有30歷史的師園鹹酥雞推出全球首個鹽酥雞NFT，每轉手交易1次即兌換1份鹽酥雞。

但立委吳欣瑩說，FTX數位交易平台破產，台灣受害人數高達30萬人，損失金額達150億元。另根據金融研訓院發布「2022年台灣金融生活調查」，20至29歲年輕人「接近金融文盲」，他們很容易被詐騙。而現在金融素養教育在高中以下主要是納入總體經濟學中，建議應該要獨立出來發展成必修課。

立委鄭正鈐則表示，在FTX破產事件發生後，他的辦公室接到不少陳情，總損失金額上億元，受害人年紀最小是大學生。不過他認為金融素養應該在高中以下課程中紮根。

立委林楚茵則說，2020至2022年是疫情爆發期，同時也是詐騙案件高峰期。今年1至10月詐騙案件2萬3927件，去年同期2萬0350件，今年較去年增加17.84％。

iWIN網路內容防護機構執行長劉昱均說，數位科技發展下，校園學生面臨購物詐騙、打工詐騙及視訊裸聊詐騙等。詐騙者鎖定學生為對象的目的有三，一是有錢就騙錢；二是長相不錯就詐騙照片，進一步威脅騙身；三是騙勞力、騙打工。她認為，面對數位詐騙，不要讓學生在錯誤中學習，而是要讓他們在教育中學習。

教育部學務司長吳林輝表示，過去中小學金融教育主要是在價值觀的養成，譬如一再告訴學生「高獲利，高風險」的概念，未來將進一步強化，譬如將各式新樣泰的理財產品加進去，讓學生具備更充分的金融知識。