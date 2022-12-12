劍麟（2228）自結11月合併營收3.64億元、年增21.57％，累計前11月合併營收40.1億元、年增19.72％。

劍麟表示，受惠集團持續緊密掌握原料交期、精進旗下生產基地整體生產效率等，以滿足旗下汽車事業群主要客戶訂單需求，汽車零件產品銷售表現較去年同期明顯回升，帶動整體產能稼動率保持相對高檔，隨著訂單出貨動能回升，挹注旗下汽車事業群銷售優於疫情前水準，並助力集團單月合併營收已連續七個月繳出雙位數年增成長力道。

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