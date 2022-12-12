劍麟（2228）自結11月合併營收3.64億元、年增21.57％，累計前11月合併營收40.1億元、年增19.72％。
劍麟表示，受惠集團持續緊密掌握原料交期、精進旗下生產基地整體生產效率等，以滿足旗下汽車事業群主要客戶訂單需求，汽車零件產品銷售表現較去年同期明顯回升，帶動整體產能稼動率保持相對高檔，隨著訂單出貨動能回升，挹注旗下汽車事業群銷售優於疫情前水準，並助力集團單月合併營收已連續七個月繳出雙位數年增成長力道。
劍麟（2228）自結11月合併營收3.64億元、年增21.57％，累計前11月合併營收40.1億元、年增19.72％。
劍麟表示，受惠集團持續緊密掌握原料交期、精進旗下生產基地整體生產效率等，以滿足旗下汽車事業群主要客戶訂單需求，汽車零件產品銷售表現較去年同期明顯回升，帶動整體產能稼動率保持相對高檔，隨著訂單出貨動能回升，挹注旗下汽車事業群銷售優於疫情前水準，並助力集團單月合併營收已連續七個月繳出雙位數年增成長力道。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。