證交所表示，本國及第一上市公司共971家，11月營收達3.16兆元，年減13.21％，累計前11月營收36.915兆元，年增6.66％。

證交所分析，11月營收成長較大的產業中，通信網路業受頻寬升級需求增加，且零組件缺貨狀況緩解，訂單出貨順暢，觀光事業受國內外旅遊復甦影響，半導體業受5G晶片及車用晶片等市場需求。

11月營收衰退較大的產業中，金融保險業因保險業務淨收益及投資收益減少，貿易百貨業因個別公司近期受匯率波動認列兌換損失及金融商品已實現損失，航運業因通膨壓力致市場需求下降運價下跌影響。

累計前11月營收成長較大的產業，油電燃氣業酥今年原油價格高於去年同期，致產品價格上漲，航運業因貨運需求及全年平均運價上漲，半導體業受5G晶片及車用晶片等市場需求影響。

累計前11月營收衰退較大的產業，金融保險業因保險業務淨收益及投資收益減少，光電業因面板價格下跌及市場需求下滑，玻璃陶瓷業因玻璃價格回跌。