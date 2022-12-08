伴隨晶圓廠擴產資本支出計畫持續推進，帶動氟素內襯設備、槽車、管線需求，上品（4770）連五季獲利創下新高。11月營收5.61億元，月增19.1％，年成長18.78％；前11月營收55.39億元，年成長61.22％。

此外，東鹼（1708）雖因化肥行情趨緩，11月營收6.80億元，月減5.81％，但在化肥、航運行情相對高檔之際，年增9.42％；前11月營收75.32億元，年成長75.76％。

上品今年出貨動能持穩放大，營運逐季衝高，連二季賺逾半個股本；前三季稅後盈餘12.7億元，年成長63.95％，EPS16.15元。

上品主供應半導體與石化業氟素材料與設備，其中半導體比重達8成，客戶主為國內晶圓大廠、電子級化學品供應商與半導體統包廠。今年半導體製造設備市場可望創高突破1,000億美元，拉升高階氟素應用，需求訂單能見度達明年上半年。