星宇航空（2646）今（12）日公布11月營收6.2億元，月增62％、年增752％，連續7個月呈現雙增，主要受惠客運營收年增17倍，尤以日本線客運成長最強勁。

其中，客運營收4.69億元，月增84％、年增1,716％，受惠邊境管制鬆綁，旅運動能自10月開始回溫，11月旅客人數較上月增加8成，尤以日本線成長最強勁；貨運營收1.22億元，月增12％、年增183％，隨貨運市場需求放緩，星宇航空善用增加的客機貨艙空間穩定增裕營收。

星宇累計前11月營收23.97億元，較去年同期6.99億元，增加243％。其中，客運累計營收14.57億元、年增418％，貨運累計營收8.09億元、年增131％。

星宇表示，隨客運需求轉強，12月整體座位數較11月成長2成，訂位量較11月成長4成以上。緊接著迎來農曆春節旺季，曼谷自明年1月20日起增至每日兩班直飛，其餘航點也提供穩定飛航服務，並視市場熱度增加航班次。

同時，星宇航空看好明年旅遊復甦，預計1月13日開闢台北-河內航線、1月17日開闢台北-宿霧航線，使東南亞航網更臻綿密，1月座位數合計再成長近3成。

機隊方面，12月將交付2架A321neo，屆時13架A321neo全數到位，A350-900新機預計明年初投入區域航線營運，大幅增加運能及派遣彈性。