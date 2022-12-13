根據官方最新公布個人房地合一稅收統計，今年11月個人房地合一稅收為31.3億元，房地合一稅收經歷連續5個月走跌後，11月房地合一稅收出現反彈，同時間11月的契稅也較10月呈現反彈，反映疫情各項管制逐漸開放後，10月市場交易略微回升，帶動房地合一稅收增加。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房地合一稅個人申報時間為房屋、土地完成所有權移轉登記日的次日起算30日內，而11月六都的移轉棟數較10月增加約9％，連帶11月的房地合一稅收與契稅也都呈現月增表現。

財政部統計顯示，今年11月個人房地合一稅收為31.3億元，年增約1成，不過今年稅收高峰落在5月的35.6億元，11月的個人房地合一稅收則擺脫連續5個月的下跌趨勢，回升到31.3億元。

比較11月六都個人房地合一稅收，稅收最高的仍是台中市的7.1億元，月增幅達3成，其次則是高雄市5.1億元，月增45％，新北市4.9億元，月增25％，台南市為2.5億元，月增14％，南台灣的房地合一稅收11月都呈現月增。

曾敬德表示，2016年房地合一上路後，慢慢開始會有人適用自用持有滿6年，400萬元免稅的規定，尤其過去一段時間點房價大漲，民眾應該去選擇對於自己有利的節稅方式，除了持有6年的400萬元免稅優惠外，還可以選擇重購退稅等方式，民眾在換屋時可以提前先做好規劃。