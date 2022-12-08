三五族廠英特磊IET-KY（4971），8日公布11月營收為5,822萬元，月減23.71％、年減21.69％，公司指出，因協力廠商供貨不及，訂單交期遞延，加上機台歲修使產能受限，使營收低於預期。12月適逢聖誕長假人力較緊缺，透過適當調配人力和機台，盡量消化訂單爭取營收，對今年全年成長目標不變。

雖然11月單月表現踉蹌，但英特磊今年前11個月營收達8.19億元，年增持續繳出正成長，幅度達21.59％。據法人預期，英特磊今年全年營收成長幅度看16～26％。

針對單月營收突然出現大幅度衰退，英特磊表示，由於協力廠商供貨不及，致使硬體構件訂單交期遞延，且紅外線產品訂單因銻化鎵（GaSb）機台歲修及維護行程，導致產能受限，營收低於預期。12月份因逢聖誕長假人力較緊缺，已透過適當調配人力和機台，盡量消化訂單、以爭取營收，對今年全年成長目標不變，第四季與明年首季營運將與第三季相近。