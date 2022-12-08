緯軟(4953)11月營收為7.11億元，月增6％，年增20％，繼今年9月的7.02億元後，再次突破7億元並創單月營收新高；累計前11月營收達72.4億元，年增30％，持續超越歷年全年營收。公司指出，主要受惠於互聯網客戶需求有撐以及新能源客戶訂單的順利拓展，營收再創高峰，接下來業績維持穩步成長趨勢不變，今年全年營收逼近80億元。

另外，緯軟作為資訊委外服務領導廠商，持續強化資訊安全管理，以滿足交付品質。旗下子公司緯軟資服，近日取得ISO27001資訊安全管理系統認證，並涵蓋SSDLC(safe software development lifecycle)範圍。

本次申請通過ISO 27001 驗證，是緯軟集團對資訊安全的承諾。未來不只將確保系統開發模式符合國際標準，也將持續關注資安議題發展、完善資安管理制度，提升客戶信賴及強化企業競爭力。