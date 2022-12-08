光罩(2338)公布2022年11月自結合併營收6.93億元，較10月6.77億元小增2.47％、較去年同期6.12億元成長達13.24％，創同期新高、歷史第四高。累計前11月合併營收71.41億元，較去年同期55.49億元成長達28.68％，持續提前改寫年度新高。

台灣光罩受惠晶圓光罩需求暢旺，稼動率滿載及漲價效益帶動，今年本業營運動能暢旺，營收及營業利益成長強勁。雖然近期產業進入庫存調整期，但IC設計廠新開案新晶片增加，使晶圓光罩新開案需求穩定增加，且封控及內需調控亦帶動中國大陸光罩需求增溫。

由於產線稼動率持續滿載，台灣光罩除因應部分急單需求調整價格，也持續投資升級製程及擴大產能，明年資本支出估達40億元新設備預計陸續於明年上半年裝機投產並逐季開出，至明年底產能估增2成，對下半年營運審慎樂觀，並看好明年營收持續創高。

台灣光罩目前12吋及8吋產品線營收占比約25％、75％，主要製程為90、65、55奈米，40奈米光罩預期明年第四季量產。法人指出，台灣光罩近期有少數產品調漲5～10％，明年隨著12吋產品營收占比看升至35％，有望優化產品組合、帶動平均售價（ASP）提升。

投顧法人表示，台灣光罩10～11月季營收達成率符合預期，預期第四季營收約季減1％、表現持穩高檔，業外在金融資產評價利益回沖及處分投資收益挹注下，獲利有望季增達雙位數百分比，全年營收可望成長28％、再創新高，惟業外虧損估拖累獲利降至近3年低點。

投顧法人看好台灣光罩明年本業營運續強，合併營收維持成長、續創新高，惟公司轉投資公司整體營運狀況仍偏弱，且按公允價值評價的金融資產部位規模大，使整體獲利表現不確定性高，鑒於今明2年本益比已相當高，故維持「中立」評等、目標價87元。