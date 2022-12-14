低碳與綠色工程量體持續擴大，加上搶攻高科技建廠商機、強力布局美國市場，中鼎（9933）指出，截至今年11月底，手中在建工程已達3,365億元，已創歷史新高。

中鼎集團總裁余俊彥表示，中鼎將持續扮演好「地球永續的把關者」角色，在世界各地打造兼顧經濟與環境的綠色工程，帶動世界往更美好的方向前進。

低碳與綠色工程是中鼎集團近年來發展最快的領域，太陽能光電廠、水資源回收中心、離岸風場基礎等綠色技術、低碳與環保工程，是近十年來成長最快的工程案量。在所有在建工程中，2015年所占金額只有23％，到了2022年，比例已衝高到66％，大幅成長412％。

為搶攻高科技建廠商機，中鼎集團在2020年整合集團工程、資源循環、智能等三大事業群的資源及經驗，成立高科技設施工程事業部（ATF BO），鎖定積體電路、精密檢測、光電產業、電腦及周邊設備、通訊產業等五大領域的建廠統包服務。

中鼎近年取得的高科技產業工程，包括與台積電（2330）合作赴美建廠、台泥集團高雄超級電池廠等案量；中鼎指出，今年至11月底，新簽約工程金額約933億元，已展現在這塊領域的成果。

中鼎統計，未來12個月可參與投標的潛在商機高達4,990億。市場更涵蓋美國、中東、台灣、東南亞及印度，以及中國大陸。

市場商機增加，加上海外市場標案陸續解封，中鼎預期，工程承攬案量可望再增加，也連帶可帶動在建工程案量的再增加。