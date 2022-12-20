2022卡達世界盃足球賽落幕，回顧葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）在淘汰賽階段慘遭冷凍，他的姊姊忍不住怒批這是「史上最爛世界盃」。

西班牙「馬卡報」（Marca）報導，儘管大多數C羅的球迷都不希望梅西（Lionel Messi）率領的阿根廷在世界盃擊敗衛冕軍法國，但C羅的姊姊卡狄亞（Katia）坦言，她確實看了這場冠軍戰，也覺得阿根廷在PK大戰以4比2勝出奪冠確實精彩。

卡狄亞在Instagram限時動態表達自己對冠軍戰的看法，她說：「這是有史以來最糟的世界盃…但幸運的是，給了我們一場精彩的冠軍戰。」

「真是精彩的比賽，恭喜阿根廷。」

C羅的姊姊雖然沒提到梅西的名字，但發文中還是有梅西的照片，不過她倒是特別稱讚了法國球星姆巴佩（Kylian Mbappe）。

她談到姆巴佩時說：「這孩子的表現不凡。」

她說：「璀璨的未來等著你，太不可思議了。」（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1111220