汽車金融龍頭和潤企業（6592）自結11月合併營收20.74億元，創單月新高，年增20.01％，連續2個月站上20億元大關。累計前11月合併營收達206.4億元，創同期新高，並超越去年全年營收，年增27.31％。

和潤解釋，營收項目貢獻度中，以利息收入占59％最高，其次為營業租賃收入19％、融資租賃收入12％。

和潤總經理林彥良分析，今年合併營收持續成長，主要原因有三：因新車市場缺車，購車需求仍在，促成中古車交易熱絡，中古車分期業績較去年成長20％以上；機車與商品分期深耕有成，業績更是成長90％以上；旗下轉投資部分，專營大型商用貨車、客車分期的和勁企業，受惠於HINO通路整合效益持續發酵，業績較去年成長50％；經營共享汽機車業務的和雲行動服務（iRent），在疫情趨緩、民眾出遊需求提升下，出租趟次亦較去年成長25％。

和潤評估，12月是年前個人、法人資金需求以及旅遊需求的旺季，在雙需求帶動下，年前有機會再拉抬一波營運動能。