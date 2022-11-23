虹堡（5258）23日舉辦法說，董事長辛華熙看好產業整併、中美貿易轉單效益可望延續，第四季出貨動能強勁，在缺料緩解、產能提升情況之下，帶動業績續居高峰，中壢新廠預計明年第二季投產，產能將增25％～30％。

虹堡前10月營收57.73億元，年增率高達7成，第四季將維持傳統出貨旺季，業績有望挑戰高峰水準，且缺料問題緩解、運費下降有助於毛利表現。

公司表示，目前訂單能見度達明年首季，由於通膨、俄烏戰爭等壓力影響，對明年上半年看法相對保守，但整體來看，歐美支付大廠整併及中美貿易轉單效益仍會持續發酵，下半年則有自建新廠產能加入，以及歐美大客戶可望完成認證，增添出貨動能，全年維持成長力道。

辛華熙指出，今年以來缺料及產能不足是虹堡面臨的兩大困難點，目前缺料情況已有大幅好轉，產能也陸續追上，帶動營收顯著成長，為因應未來產業成長需求，公司在中壢自建廠房，預計明年第二季正式投產，初期產能增加25％～30％。而在訂單部分，目前沒有客戶砍單，但有產品從空運改為海運，拉貨速度放緩。

就產業發展而言，虹堡具備三大優勢，尤其歐美支付大廠整併潮，使得部分客戶尋求相對穩定的公司，虹堡在歐美耕耘多年，因此接下不少轉單。中美貿易戰下，支付等個資隱私更受到重視，虹堡因此也調整台灣及中國大陸生產比重，約7：3，同時在台擴廠。

而歐美大型線上支付平台轉往線下，與虹堡也有專案合作，挹注今年不少業績，預計明年需求會持續開出，包括還有歐美大型銀行相關認證都在進行當中，預估明年下半年有機會陸續出貨，墊高公司營運基期，

另外，在公共充電樁支付應用部分，辛華熙認為，目前尚未見到真正發酵的時間點，但趨勢「一定會到」，公司也一直在耕耘相關業務，與全球大型石化公司都有聯繫，有些已是虹堡客戶，有利搶占市場先機。