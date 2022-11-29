精緻全包式假期度假村集團Club Med表示，自入境改採「0+7」免居隔措施後，出國滑雪「瘋」潮再現，迄今業績已較疫情前的2019年同期成長逾25％。其中，國人最愛的追雪地點日本北海道，不畏機票飆漲達5成，冬季訂單占比已突破85％。

Club Med日前亦針對450名受訪者進行「2023海外滑雪旅遊意向調查」，結果顯示高達83％的國人傾向拉長旅遊天數達至少6天以上，以便展開定點旅遊。而國人最想去的滑雪勝地前3名，依序為日本、歐洲、加拿大。

即使日本機票漲幅高達5成，仍有54％國人視日本北海道為滑雪假期手選，對前往日本滑雪忠誠度最高。另外，63％國人考量歐洲國家機票漲幅較低，認為冬季朝聖歐洲阿爾卑斯山滑雪的性價比最高，並期待探訪更多知名景點及深度雪地體驗親近大自然。

除了滑雪外，「拉長天數、定點漫旅」也是國人下訂關鍵，更在意在一個定點能有多少體驗。同時，為避免旅遊預算超支與染疫安全問題，53％國人會選擇「全包式滑雪假期」的旅遊型態，滿足「定點漫旅」、「預算好控制」、「Covid-19緊急醫療保障」三大要點。

看準疫後滑雪商機，Club Med持續加速拓展全球滑雪度假村版圖，「日本北海道Kiroro Peak行館」將於12月15日全新落成，設有須年滿12歲的最低年齡限制，享有較高隱私的靜謐感。同時，雪場位置鄰近日本海，雪季可一路延續至5月初，距離小樽亦僅需40分車程。

而Club Med位於義大利西北部、坐落於該國最大滑雪場Via Lattea中的普拉格拉托（Pragelato）雪村，將於12月完成餐廳、滑雪中心等公共設施升級。而加拿大首座雪村去年底於魁北克夏洛瓦於盛大開幕，坐落於Le Massif雪場內，讓邊滑雪邊俯瞰聖勞倫斯河景。

為避開滑雪人潮、享有超高CP值假期，Club Med公開搶購最划算的滑春雪時間建議，強烈推薦明年3～4月出發假期性價比最高，並提供最後一波早鳥優惠。同時，亦獨家推出將COVID-19醫療協助加入旅遊保障中，以提供旅客更完善的保險內容。

Club Med台灣珂境總經理劉育慧表示，全包式滑雪假期除包括住宿、美食酒水、雪票、兒童照護、分級分齡滑雪課程，亦提供一系列定點漫旅的多元活動選擇。Club Med加速拓展全球雪村版圖，明年在全球將有23座滑雪度假村，為旅客帶來更多不同選擇。