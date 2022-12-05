超過四成的旅客渴望以旅行促進身心靈健康，或藉此幫助自己順利迎接人生里程碑的轉換。（Booking.com提供）

全球數位旅遊平台領導品牌 Boooking.com 台灣區域經理詹雅伃（Regina Chan）分享 「2023 年 7 大旅遊趨勢」，趨勢中指出旅人們渴望「離群」式的假期以逃離現實，並透過懷舊的度假方式，重溫那段引人入勝的光輝歲月。

放眼 2023 年，世界各地對旅遊展望一片樂觀，儘管目前全球局勢未盡穩定。根據本次調查顯示，近四分之三（70％）的台灣旅人仍然認為值得前往旅行。

2023 年的旅遊主軸圍繞著如何在復甦中發揮創意，重新定義旅遊的可能性。人們在瞬息萬變的世界裡尋求平衡，2023 年的旅遊趨勢正反映了這樣的思維。人們對旅行的想像包羅萬象，旅行的需求也朝向多方發展，以尋找適合當前時代的新型態旅遊方式。

過去幾年來，受到自然災害、政治動盪、全球疫情的影響，Booking.com 預測，人們對於「遠離塵囂」的渴望將在 2023 年達到前所未見的高峰。根據此次調查，接近半數（47％）的台灣旅客嚮往返璞歸真的旅遊體驗；45％的旅人正尋找「離群」式的假期以逃離現實。雖然人們普遍認為「遠離塵囂」等於「放棄奢侈」 （44％），但57％的受訪者表示與此同時，住宿環境仍然必須放鬆舒適。且超過半數（66％）的台灣旅人秉持著一項絕不妥協的要求，認為旅遊地點必須有手機通訊和網路連線。

有過半的台灣旅客希望在 2023 年感受徹底的文化衝擊，來趟跨出舒適圈的旅行。（Booking.com提供）

調查顯示，隔絕世俗紛擾，僅在基本必需條件下體驗生活（47％）將成為 2023 年的旅遊趨勢。62％的台灣旅人希望透過旅行做為學習生存技能的機會，甚至為世界末日做準備（33％），像是學習如何獲取乾淨的水源（54％）、生火（37％）或是野外覓食（32％）。而這樣的需求預計帶動更貼近大自然的住宿大量湧現。

全球局勢動盪加上強烈的避世渴望，高達九成以上（91％）的台灣旅客希望透過懷舊的度假方式，重溫那段引人入勝的光輝歲月，其中從未經歷那個年代的千禧世代和 Z 世代旅人更甚。有近四分之一（21％）的旅客追求得以喚起過往情感記憶的旅行體驗，例如走訪著名復古電影中出現的地標或景點，或選擇搭乘公車出遊，藉此體驗校外旅行的團體氛圍。

隨著千禧世代開始組織家庭，家族旅行或多代同遊的需求將在 2023 年有所成長。（Booking.com提供）

根據 Booking.com 的調查，隨著千禧世代開始組織家庭，家族旅行（54％）或多代同遊的需求將在 2023 年有所成長，因此以懷舊為主題的新興住宿將成為熱門的選擇。同時，越來越多旅人喜歡在旅遊中同時體驗腎上腺素飆升的刺激，像是主題樂園（61％）或是密室逃脫等活動將蔚為風潮。

在全球經濟前景未卜的背景下，根據 Booking.com 的調查顯示，全球旅客在 2023 年仍會繼續考慮旅遊，但會排列花費上的優先事項，更加善用他們的旅遊預算。有超過半數（60％）的台灣旅客將旅遊視為必要支出，然而七成（70 ％）旅客表示在注重旅遊的同時，也更會對預算精打細算。像是善用各種優惠、小撇步、聰明的出遊時間點（68％）。根據 Booking.com 分享的「三大旅遊省錢指南」，超過半數的台灣旅客（51％）會為了省錢而考慮前往正值淡季的目的地、提早規劃旅行以獲得更優惠的價格（59％），或是搭配折扣與常客計劃，創造更高性價比的旅行（64％）。

此外，台灣過半（59％）的旅人認為選擇規劃一兩趟長假會比好幾次短途旅行來的更節省預算。

無論是因為蓄積太久的能量爆發、被壓抑的沮喪、或者為了擁抱生活新的一頁，這個世界已經準備好投入不一樣的文化，享受新的體驗。有過半（63％）的台灣旅客希望在 2023 年感受徹底的文化衝擊，像是前往語言文化全然陌生的目的地旅行（44％）、發掘隱藏秘境（24％）。甚至有四分之三（76％）的旅客期待來趟挑戰極限、「跨出舒適圈」的旅行，三成（35％）旅人期待尋訪異國風味的美食，或是前往一場探索宇宙未知的奇幻旅行（38％）。Booking.com 認為喜愛「文化衝擊」的旅人在行程規劃上也偏好率性而為，近三成（23％）的旅人想在 2023 年購買單程票，擁抱旅途中的無限可能性。

根據 Booking.com 的調查顯示，訴求安頓身心的冥想與正念度假於 2023 年將更加受到台灣旅客（45％）的歡迎，近四成（39％）的旅客希望透過參加靜修以獲得心靈平靜。也有超過四成（48％）的旅客渴望以旅行促進身心靈健康，或藉此幫助自己順利迎接人生里程碑的轉換。

在逐漸回歸實體辦公之際，Booking.com 預測 2023 年的商務度假旅遊將呈現增長趨勢。 Booking.com 預測 2023 年將正式邁入「元宇宙」旅行新時代，超過三分之一（41％）的旅客想來一場為期多日的虛擬實境（VR）或擴增實境（AR）旅行體驗。