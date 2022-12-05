「滑雪女神」谷愛凌一躍成名，以金牌運動員身分成功打響名堂，更成功躋身名流圈子，身價暴漲的她今年受邀出席國際名媛界事盛事巴黎名媛舞會。消息一出即引起哄動，因為能夠參加舞會的名媛各個非富即貴，而谷愛凌攜帶的舞伴金髮洋男也成為話題的焦點，近日流出谷愛凌與金髮男子當初熱吻的影片，引起網友熱議。

谷愛凌從體壇上創出佳績，加上近年出入時裝界和名媛圈子，憑個人努力成功躋身巴黎名媛舞會。多年來舞會對出席者要求門檻愈來愈高，不少世界級名人亦希望獲得入場券以顯示身分和地位，連藝人邱淑貞的女兒沈月，李連杰的女兒Jane一同受邀，當年亦成為了熱門話題，而她年紀輕輕靠著自身的成就晉升名媛界，著實令人佩服。

谷愛凌當時參加舞會的的舞伴是一名外籍男子，兩人的真實關係也令網友好奇不已。近日，網路上瘋傳谷愛凌在滑冰場上一名高大年輕男子熱吻，起初兩人還只是在滑冰場上悠閒的滑冰，但沒多久，男伴便抓住谷愛凌的手，兩人便熱情的擁吻，之後便拉著對方的手向遠方滑去。

雖然谷愛凌矢口否認有男友的傳聞，但短片曝光觀看次數短短6小時內已衝破6億，網友們期待她官宣戀情外，更懷疑片中的男子是谷愛凌早前參加巴黎名媛舞會的舞伴。在她上月網曬的大合照中，她坐在一名外籍男子的大腿上，外籍男子正是片中之人，而這名神秘男子名叫Mick Kelley，現今就讀於耶魯大學，是一名棒球運動員，兩人不論從外型和條件看起來都相當匹配，若往後有情人終成眷屬，也是一段佳話。