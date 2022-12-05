偶像女團始祖「城市少女」出道的況明潔，可說是80年代最當紅的青春偶像，之後往戲劇圈多方發展。況明潔今年邁入56歲，但依然年輕又有活力，一張凍齡臉蛋羨煞不少人，近日她在臉書PO出剛出道的稚嫩照，當時她年僅18歲，自己看完都笑喊：「蠻可愛的！」

況明潔時常在臉書分享日常生活，近日她貼出剪報照片，只見況明潔戴上紅色的畫家帽和鏡框，露出甜美笑容，相當青春洋溢，她也發文感慨：「18歲是吧，就是滿滿的天然膠原蛋白！蠻可愛的！」她也自嘲現在只剩可愛的個性沒變。

網友看完後，紛紛留言直呼：「歲月在小玲姐姐身上看不到痕跡」、「姐呀，您的耳朵是真的顯現出好福氣唷」、「其實跟現在沒有差很多」、「年輕的你很可愛」、「這是小玲姐去年的照片嗎？跟現在差不多啊」，就連藝人鄭仲茵也大讚：「現在又更美內」。

事實上，「城市少女」紅極一時，許多歌迷期待能夠再次看到「城市少女」再次合體，她表示最近歌壇再次流行復古風，括天團5566、小虎隊，就連比莉姐都與周湯豪合唱《什麼都不必說》都重出江湖，雖然自己已經五十好幾了，體力不如當年，所以不想把話說死，未來若有機會再說。