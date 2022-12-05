德芙蘭休閒農業區，民眾可親身體驗獵人活動。（台中市政府提供）

東勢梨之鄉休閒農業區，穿霧步道別具風格。（台中市政府提供）

台中市政府農業局與東勢、新社、和平與石岡區等農會，共同輔導山城地區抽藤坑、馬力埔等7個休閒農業區，搭配2022台中國際花毯節在新社舉行，迎接國人一同造訪迷人的山青景致，品嚐台中當季雪梨、甜柿等農特產品；暢遊白冷圳、東勢客家文化園區等魅力景點，悠遊台中山城心花開。

台中國際花毯節睽違一年後，今年在新社區種苗改良繁殖場二苗圃登場！主題為「心花開」，以20萬株、超過19種繽紛花草點綴大片主題花毯，還有療癒小精靈、以南法普羅旺斯風格打造的市集，民眾不用出國就像到南法！除有大片花海外，周遭還有好幾十公頃玉米田非常漂亮。

觀旅局指出，展區以「心花開」大門迎賓，數棟充滿綠意可愛建築為入口意象，主花毯「希望莊園」總高10米，莊園中數幢建築各別住著小精靈們，每日上午10時至下午3時整點展演主花毯秀時；小精靈們現身與民眾打招呼，帶著不同個性的「小精靈」，在幸福花園裡尋找幸福解方。

農業局說，台中市山城有新社馬力埔、抽藤坑、東勢梨之鄉及軟埤坑、石岡食水嵙、和平大雪山及德芙蘭等7個休閒農業區，遊客賞花後可到休閒農業區踏青，到天梯健康步道、馬力埔彩繪小徑健行；參加泰好玩獵人體驗營，進行原住民族傳統射箭、山林夜間探索、搗米體驗等，並到東豐自行車綠廊騎單車漫遊。

農業局強調，山城還有沐心泉、新社莊園、小路、薰衣草、蜻蜓谷、五福耕讀、可苗、心禾園、好農丘等16個休閒農場；體驗採果、綠療育盆組DIY、客家美食DIY、露營住宿及飲食等，讓國人參觀台中國際花毯節時，一同走訪山城7個休閒農業區、16個休閒農場，來趟賞花採果、品茗、啖美食、探索在地文化的農村旅遊。