台中國際花毯節上周盛大開幕，吸引大批遊客造訪，彰化李姓夫妻6日前往朝聖，下午卻找不到停車之處，在苦尋愛車半小時後求援警方，警方一聽有遮雨棚，立刻聯想到新社區興隆街上的福德祠，一下子就幫外地遊客解圍。
彰化市46歲李姓民眾昨偕同太太一同造訪新社區花毯節，將車輛停放於興隆街上福德祠前遮雨棚下後，就徒步前往賞花，大飽眼福後，由於不熟悉附近地形，外加路上田埂小路居多，找了30多分鐘仍找不到車輛，見路口有員警正在行人徒步區外圍管制車輛，立即上前請求協助。
東勢警分局石岡分駐所警員黃勝揚，立刻致電正在執行花毯節苗圃橋交通崗的茅埔派出所警員陳安華，陳員一聽到遮雨棚，立刻聯想到新社區興隆街上有間福德祠，便迅速前往找尋，果然找到李男的愛車。
東勢警分局呼籲，如因停放車輛多、地景相近等因素，常發生記憶模糊的窘境。警方建議，可透過手機拍照留存的方式，停車後拍下停車位置及周遭環境或附近門牌，幫助回想並加速找到自己愛車，避免事後苦尋不著車輛的困擾。
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